Симферополь, , 13:36 — REGNUM Шестеро граждан РФ — сторонников экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Крыму по подозрению в подготовке террористического акта, сообщил центра общественных связей ФСБ России 23 февраля.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении ЦОС.

В ходе оперативных мероприятий в гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства. Также у задержанных обнаружены инструкции по изготовлению взрывных устройств, переписка, в которой обсуждалась подготовка теракта, при обысках по адресам проживания изъята символика запрещённой организации.