Симферополь, 23 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Шестеро граждан РФ — сторонников экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Крыму по подозрению в подготовке террористического акта, сообщил центра общественных связей ФСБ России 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении ЦОС.

В ходе оперативных мероприятий в гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства. Также у задержанных обнаружены инструкции по изготовлению взрывных устройств, переписка, в которой обсуждалась подготовка теракта, при обысках по адресам проживания изъята символика запрещённой организации.