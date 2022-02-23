Липецк, 23 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Все прибывшие в Липецкую область беженцы из ЛНР и ДНР прошли первичное медицинское обследование. Об этом рассказал заместитель главы администрации Александр Ильин.

Липецкаяобласть.рф Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область

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12 человек с признаками ОРВИ и четыре человека с симптомами коронавируса были госпитализированы. Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса, запасов вакцины и экспресс-тестов в регионе достаточно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в регион прибыли 598 вынужденных переселенцев, в том числе 228 детей. На вокзале операторы сотовой связи предоставили им бесплатные сим-карты, чтобы люди могли позвонить родственникам.

В пункте временного размещения в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» поселили семьи с детьми до пяти лет, в лагере «Клён» — родителей с детьми старше пяти лет. В основном, все прибывшие в Липецкую область — пожилые, женщины и несовершеннолетние. Есть и люди с ограниченными возможностями здоровья. Их разместили в реабилитационном центре «Сосновый бор».