23 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Европейский союз должен преодолеть колебания и скептицизм и твёрдо пообещать Киеву будущее членство в ЕС.

Оксана Переможенко, , 13:46 — REGNUM Европейский союз должен преодолеть колебания и скептицизм и твёрдо пообещать Киеву будущее членство в ЕС. Об этом 22 февраля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам главы украинской дипломатии, происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».

Лакомый кусок Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины («в буквальном смысле забрать Украину себе») обсудили в телеграм-каналах украинских журналисток Олеси Медведевой («Леся из СТРАНЫ») и Ангелины Пичик.

«Звучит независимо», — написал Pavel M.

«Уже такая паника, что он не отдаёт себе отчёта в том, что говорит?» — недоумевает Руст.

«Как котенка, возьмите в добрые руки, а то в подъезде живет», — иронизирует Nikita A.

«А когда просят Россию забрать себе, то это государственная измена. Вот дебилы», — не выдержала Iryna.

«Часть России, часть Европе. Всё честно», — пошутил Евгений Г.

«А Кулеба Европу спросил, оно им надо?» — написал Андрей С.

«Сепаратизм, однако», — с сарказмом пишет Artur F.

«Халявщик! На свои живи», — отреагировал Алекс.

Дмитрий Кулеба President.gov.ua

«Часть Польше, часть Венгрии. Всё логично», — добавил LesNick.

«Оформить то, что и так понятно. Внешнее управление», — отреагировал М.П.

«Когда условный полковник Смит приходит в кабинет начальника ГУР, кладет ноги на стол и говорит: «Мыкола, неси-ка сюда личные дела ваших контрразведчиков», то это разве еще «не забрал себе»?» — задался вопросом Stas I.

«То скакали за независимость, то «заберите нас к себе», — недоумевает «олд».

»Заберут, но по частям, что-то Венгрия, что-то — Польша, что-то румынам перепадет», — отметил Anton B.

«Кушать хочу… Накормите меня… А. Возьмите меня к себе. Вам шо, жалко?» — смеется Сергей.

«Вот и вся дипломатия! Кто это возьмет себе страну с войной и с долгами?» — поинтересовалась Алла IV.

«Заберите нас каждый по кусочку??? Это заявление о нарушении территориальной целостности Украины от министра иностранных дел!» — прокомментировала Sylima.

«Сначала Путину на перевоспитание сдадут, а когда поумнеют, может, и в ЕС…» — шутит «Я».

»Они зачем всё это время страну грабили и разваливали, войну сюда привели? Чтобы сейчас это всё себе забрать?» — написал White.

Майдан на Украине в 2014 году (сс) spoilt.exile

«По частям возьмут, пусть не переживает. Только позже, когда уже Украины не будет как государства, возьмут своё назад. Для этого они вас, майданутых упырей, и не трогают, ждут, пока вы развалите страну окончательно, чтоб, как падальщики, забрать остатки», — отметил SeVa L.

«Ну и цирк. Разворотить страну… [украсть] всё, что можно, довести народ до мусорок… А потом просить, возьмите это счастье на свою шею…» — не понимает E. L.

«Сепаратизм в чистом виде. Глава МИД в открытую решил… [сдать] суверенитет и независимость. Сядет?» — поинтересовался Геннадий.

«Оккупируйте нас кто-нибудь», — с сарказмом подытожил Алексей, обращаясь как бы от лица киевских властей.