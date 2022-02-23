Сатка, Челябинская область, 23 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области при возгорании газового баллона погибли два человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

Газовый баллон

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов. Хозяин квартиры и его 14-летний сын были госпитализированы. У них обширные ожоги тела.

Заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проводится комплекс следственных действий.