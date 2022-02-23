Оттава, , 13:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Тома Шабо (3-я и 55-я минуты), Брэди Ткачук (18-я, в большинстве) и немецкий форвард Тим Штюцле (37-я).

У «Миннесоты» шайбы забросили Кевин Фиала (27-я), Джаред Сперджен (33-я) и Джон Меррилл (45-я)

Российские защитник «Сенаторз» Артём Зуб записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российские форвард и защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов, а также российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава» 27 февраля дома сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Миннесота» 25 февраля на выезде встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».