Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 5537 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 274 181 человека на утро 23 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Масочный режим Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 410 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 346 947 случаев заражения коронавирусом, из них 3341 — за минувшие сутки. 11 018 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 19 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 20 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 22 февраля с начала пандемии провели 5 439 559 тестов для выявления заражения коронавирусом. Накануне нижегородцы сдали 6444 теста на SARS-CoV-2.

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