Иркутск, , 13:13 — REGNUM В Иркутской области 24 февраля вероятно существенное ухудшение погодных условий. Как сообщает сайт территориального ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, утром и днём местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−18 м/с, снег, метели.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По области: переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами небольшой снег, в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Усть-Илимском районах и днём по области небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный северо-западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём 15−18 м/с, в отдельных районах днём метели, температура ночью — 12,-17°, при прояснении — 22,-27°, в западных, северо-западных, Катангском, Киренском, Усть-Кутском районах — 5,-10°, при прояснении — 12,-17°, днём +2,-3°, при облачной погоде — 7,-12°.

По городу Иркутску: ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6−11 м/с, температура ночью — 13,-15°, днём — 1,-3°», — пояснили в МЧС.

Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Иркутской области из-за снегопада пришлось частично перекрывать движение для транспорта на участке 88 км — 96 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал».

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