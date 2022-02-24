Каракас, , 08:38 — REGNUM Блок венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо заявил 22 февраля, что будет «отвергать и игнорировать контролируемые Россией республики», а также призвал «уважение права каждого народа на самостоятельный выбор судьбы». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Хуан Гуайдо Asambleanacional.gob.ve

Гуайдо также призвал «безоговорочно отказаться от признания этого факта» всеми, кто считает себя «демократами, противостоящими глобальному авторитаризму во всех его формах».

«Несмотря на значительные усилия великих демократических государств мира, предпринятые, чтобы избежать неудачного сценария конфронтации в разгар трудных времен, российское правительство избрало путь принуждения и насилия, напав на суверенное государство», — добавил лидер античавистов.

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