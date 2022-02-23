Ижевск, , 13:09 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 февраля прививку от коронавируса сделали 691 352 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса. Крым Mzdrav.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Второй компонент препарата получили 543 912 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 128 жителей республики. Второй компонент препарата получили 376 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 466 человек, в том числе 118 854 человека прошли ревакцинацию, за последние сутки — 603 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 февраля после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 2832 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 102 985 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 142 193 случая заражения коронавирусом, из них 1887 — за минувшие сутки.

Читайте также: В ковид-центры Удмуртии за сутки госпитализировали 168 человек