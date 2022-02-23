Чита, , 13:08 — REGNUM Забайкальское территориальное управление статистики известило, что с начала года в регионе зафиксировано 85 укусов, нанесенных собаками.

Нос. Собака AlexanderStein

Из социально значимых болезней повысилась заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом (впервые выявленным), сифилисом, педикулезом, информируют статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. В середине февраля депутаты краевого парламента поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным: они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.

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