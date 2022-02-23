Берлин, , 13:06 — REGNUM Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» не значит, что в будущем он не будет введен в эксплуатацию. Об этом 23 февраля заявил министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире радио Deutschlandfunk.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

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При этом ранее он сообщил, что проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен из-за ситуации вокруг Украины, так как немецкие власти координируют свои действия с партнёрами из США и ЕС.

«Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против «Северного потока — 2» или что он никогда не будет запущен», — сказал Хабек.

При этом министр экономики ФРГ указал на то, что необходимо провести проверку того, может ли трубопровод способствовать уязвимости ФРГ и ЕС в геостратегическом плане.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что решение канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию газопровода «Северного потока — 2» является «лицемерием».