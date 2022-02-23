Ижевск, , 13:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 2832 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 102 985 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 142 193 случая заражения коронавирусом, из них 1887 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 219 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 332 жителя республики старше 65 лет.

3712 человек скончались, за минувшие сутки скончались 15 человек — восемь мужчин в возрасте от 67 до 93 лет и семь женщин в возрасте от 67 до 83 лет. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 168 человек, накануне в больницы попали 112 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 30 019 человек, 1090 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 299 человек — в тяжелом состоянии, из них 65 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, при приёме эвакуированных жителей Донбасса в Удмуртии будет организован медицинский осмотр и проведение тестов на коронавирус. По словам и.о. министра здравоохранения Натальи Якимовой, такжепланируется проведение вакцинации от коронавирусной инфекции для данной категории граждан.

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