Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи со столетним юбилеем направил президент России Владимир Путин коллективу Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована 23 февраля на сайте президента России.

ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге George Shuklin

Путин отметил активное участие театра в международном фестивальном движении, культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Он добавил, что коллектив театра бережно хранит традиции основателей и предшественников.

«ТЮЗ стал для юных жителей Петрограда по-настоящему родным домом. В его стенах всегда трудились талантливые режиссёры и артисты, музыканты и художники — люди, искренне любящие избранное дело и своих зрителей», — подчеркнул президент.

Ленинградский театр юных зрителей основан театральным режиссёром Александром Брянцевым 23 февраля 1922 года. Первым спектаклем театра стала постановка «Конёк-Горбунок» по сказке Петра Ершова. К столетнему юбилею на площадке перед театром будет установлена скульптурная композиция по мотивам сказки «Конёк-Горбунок».

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