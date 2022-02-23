Буэнос-Айрес, 23 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Аргентины опубликовало 22 февраля заявление, в котором выразило обеспокоенность развитием ситуации, возникшей на Украине. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Аргентина

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Аргентина призывает к достижению политического решения проблемы в рамках поддержания международного мира.

«Всем вовлеченным сторонам стоит решать свои разногласия в соответствии с принципами устава Организации Объединенных Наций и международного права путем мирного урегулирования споров без применения силы и при полном уважении прав человека», — говорится в тексте заявления.