Красногорск, , 12:54 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 8 573 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 23 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 796 110 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 930 088.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 23 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 25 человек.

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