Йошкар-Ола, 23 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Казаки в Марий Эл открыли сбор гуманитарной помощи для добровольцев, ополчения и воинов, находящихся на переднем крае обороны Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Хуторское казачье общество «Хутор Царевококшайский» города Йошкар-Олы на своей странице в социальных сетях.

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В первую очередь необходимы продукты питания длительного хранения — сухие пайки, консервы крупы, бутилированная вода, чай, кофе, табак. Также в качестве помощи принимаются средства личной гигиены, теплые демисезонные вещи, нательное белье.

В казачьем обществе подчеркнули, что гуманитарная помощь будет адресной. Штаб общества расположен в Йошкар-Оле, на Ленинском проспекте, 21.

ИА REGNUM напоминает, 24 февраля во Дворце молодёжи Республики Марий Эл откроется пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. В первую очередь принимаются канцелярские и творческие принадлежности, детские книги, раскраски и наборы для творчества.