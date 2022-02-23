Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Дональд Трамп — экс-президент США — назвал решение Кремля признать суверенитет ДНР и ЛНР «гениальным».

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

"Это гениально. Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила… Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — заявил он в интервью «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

При этом он добавил, что РФ оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе, и украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным.