Красногорск, , 12:40 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 23 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 920 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 140 случаев больше аналогичного показателя 22 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2 060 человек, а днём ранее — у 2 906 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 137 642 новых случая заражения коронавирусом.

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