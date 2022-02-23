Саратов, , 12:31 — REGNUM В Саратовской области за сутки в госпитали доставили 218 пациентов с коронавирусом, выписали по выздоровлении 1487 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больница Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Всего по состоянию на 23 февраля побороли заболевание 146 789 человек. Подтверждено 190 280 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2915 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 916 человек, 484 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2384 пациента, на амбулаторном — 35 742.

За сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5582 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 14 марта к штатному режиму работы (без предварительной записи) возвращаются многофункциональные центры «Мои документы».

Читайте также: В Саратовской области отменяют систему QR-кодов