Таллин, 23 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Представительства шведского концерна Telia и финского Elisa в Эстонии приняли решение прекратить сотрудничество с местной фирмой Nord Print OU, которой принадлежат права на трансляцию в стране российских федеральных каналов PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia и других.

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Свое решение предприятие Telia объяснило тем, что якобы бизнес-прошлое Nord Print OU не соответствует стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров. Что это значит, в сообщении не уточняется.

В связи с прекращением сотрудничества Telia с 25 апреля 2022 года больше не будет транслировать телеканалы, предоставляемые Nord Print OU.

В свою очередь, представитель Elisa сообщил эстонскому порталу Delfi, что решение связано с якобы нарушением Nord Print OU санкций Евросоюза, введенных против ряда официальных лиц РФ и связанных с ними телекомпаний.

По его словам, в случае, если последует официальное требование на государственном уровне Эстонии прекратить трансляции российского ТВ, то остальным кабельным операторам Эстонии (крупнейший кабельный оператор Эстонии — фирма STV — прим. ИА REGNUM) также придется досрочно прекратить договора.