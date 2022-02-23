23 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 13:03 — REGNUM Сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что с территории Украины в самое ближайшее время будет эвакуирован персонал российского посольства, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ну, раз США свою дипмиссию полностью решили в Польшу эвакуировать, чего нашим-то там делать тогда? Правильно, что решили покинуть эту территорию», — считает Наталья Г.

Многие пользователи были не удивлены тому факту, что после бегства американских дипломатов российские задумались о сворачивании своей деятельности на Украине.

«Российские дипломаты нужны на Украине сейчас как никогда! Теперь-то Киев может стать более сговорчивым. Зеленский увидел, что угрозы со стороны России носят реальный характер. Необходимо не только кнут использовать, но и пряник», — поделился своим мнением Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что дипломатия нужна России, чтобы убедить Киев действовать более разумно. Другие же уверены, что дипломатической миссии России на Украине не должно было быть сразу же после майдана в 2014 году.

«Абсолютно логичное решение, которое должно было быть принято ещё восемь лет назад. Кстати, и вопрос о разрыве дипотношений тоже актуален», — отмечает Игорь М.

«Наконец-то! С 2014 года непонятно, что во враждебном государстве делает российское посольство. Всегда в таких случаях использовались третьи страны. Украинские военные общаются с белорусскими? Вот пусть российское посольство в Белоруссии и взаимодействует с Украиной при посредничестве белорусских товарищей. Тем более, что у нас теперь Союзное государство», — указывает Sergei R.

Посольство России на Украине. Киев Dmitry Karpezo

Часть людей полагает, что вслед за отъездом российских дипломатов с Украины следует разорвать дипломатические отношения двух стран.

«И украинское посольство из Москвы надо эвакуировать. Думаю, в ближайшее время дипотношения будут разорваны», — предполагает Петро Г.

«Видимо, разрыв дипотношений намечается. Удивительно, что его до сих пор не осуществили», — пишет Анита Б.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские дипломаты также следует отправить из России на родину.

«Всех представителей украинской официальной власти из России надо гнать погаными тряпками. Пускай они возвращаются к себе на родину. Заметьте, сколько времени прошло, а они вцепились в Россию, как клещи, и пьют кровь. Знают, что в Киеве нищета и разруха. Им приятнее бороться с «российской агрессией» из Москвы, нежели со своей территории», — написал Алексей П.

Здание посольства Украины в Москве Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova)

Нашлись и те, кто уверены, что Украина заслужила того, чтобы потерять доступ к российским энергоресурсам.

«А в торговых отношениях как? Как по поводу электроэнергии, газа и нефти? Это же всё из России на Украину поставляется. Нужно ли нам осуществлять взаимодействия в этом направлении или всё-таки стоит уже перестать подкармливать киевский режим?» — спрашивает Екатерина Б.

«Уходя, не забудьте выключить свет, газ, нефть, бензин и т.д.», — призывает Тамара О.

Напомним, 22 февраля на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой в самое ближайшее время российская дипломатическая миссия эвакуирует персонал посольства с территории Украины.