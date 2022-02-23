Братск, Иркутская область, , 12:14 — REGNUM В Иркутской области одним из первых о поддержке Донбасса публично заявил мэр Братска Сергей Серебренников. В его видеообращении, в частности, сказано:

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Я поддерживаю решение нашего Президента. Русские никогда не бросали своих в беде и тем более в бою. Мне, как человеку военному — это совершенно понятно. Сам погибай, а товарища выручай. Сегодня, десятки тысяч людей прибывают в Россию из Донецкой и Луганской республик. У Братска есть опыт помощи людям, оставшимся без крова в результате стихийных бедствий. Мы одними из первых принимали и трудоустраивали жителей Тулуна» — пояснил мэр.

Напомним, после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР в соответствии с соглашениями помощь в обеспечении мира на их территории начали оказывать Вооруженные силы РФ. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию, информируя о ситуации в Донбассе.

Читайте также: Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция