Москва, 23 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. 23 февраля 2022 г. в 21:00 в городах России произведут артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил в соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества

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В честь празднования Дня защитника Отечества салюты пройдут в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Произведены артиллерийские салюты будут тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующей нормой расхода боеприпасов.