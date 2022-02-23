Казань, , 11:54 — REGNUM В Татарии направлено в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В качестве обвиняемых выступают сотрудницы одного из вузов, похитившие почти 42 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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С ноября 2017 года по январь 2021 года бывший начальник отдела по расчету с персоналом и бывший ведущий бухгалтер этого же отдела управления бухгалтерского учета и финансового контроля и ФГБОУ БОУ «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», используя свое служебное положение, подделали бухгалтерские документы и внесли недостоверные сведения о расчетах с персоналом образовательного учреждения в программы автоматизированного бухгалтерского учета. В результате они обманом похитили у организации более 41,9 млн рублей.

Обвиняемые сотрудницы вуза полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд города Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Татарии в 2019 году являлась главой крестьянского фермерского хозяйства. В рамках федерального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, республиканским минсельхозом ей был выделен грант в размере 2,9 млн рублей на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение годового объема производства мяса не менее девяти тонн и поддержании численности поголовья на протяжении пяти лет. Однако своих обязательств она не выполнила, а деньги направила на иные цели.

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