Москва, 23 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» представила отечественный грузовик с электрическим двигателем EVM PRO. Об этом сообщает ТАСС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

Электрический грузовик EVM PRO создан на базе шасси «УАЗ Профи». Автомобиль массой 3,5 тонны сможет проехать на одном заряде аккумуляторов до 300 км. Максимальная грузоподъёмность электрогрузовика составляет 1 тонну.

Автомобиль оснащён отечественными двигателем, бортовой электроникой и программным обеспечением. Цена электрогрузовика составит около 3,5 млн рублей.

В компании рассчитывают запустить производство электромобиля во второй половине 2022 года. Грузовики будут выпускаться на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

Уже завершено проектирование завода общей площадью более 2,6 тыс. кв. метров. В первый год работы предприятия производственная мощность составит 1 тыс. электрогрузовиков в год.