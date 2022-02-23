Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Дональд Трамп — экс-президент США — назвал решение Кремля признать суверенитет ДНР и ЛНР «очень разумным» и «гениальным».

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

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"Когда я вчера увидел это, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила… Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — заявил он в интервью американскому подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

При этом он добавил, что Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе, и украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил… Он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — отметил он.