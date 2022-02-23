23 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили отказ российской сборной по художественной гимнастике принимать участие в соревнованиях на территории Украины.

Светлана Рыбина, , 13:53 — REGNUM Заявление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о том, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при в связи со сложной политической ситуацией, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Печально, конечно, но лучше не участвовать пока ни в каких соревнованиях на территории Украины» — поделилась своим мнением Марина А.

Многие пользователи поддержали решение российской сборной по художественной гимнастике. Граждане уверены, что спортсменам лучше не рисковать и переждать политическую бурю подальше от стран, представляющих для них угрозу.

«Правильно сделали, что не поехали. От сложившейся ситуации чего угодно можно ожидать. Сейчас не время спорта, а время политики», — отмечает Ольга К.

Некоторые комментаторы отмечают, что лучше придерживаться принципа «спорт вне политики» и попросту игнорировать политическую шумиху.

«Сами трубим везде, что спорт должен быть вне политики, а тут наоборот, буксуем. Ехать надо, чтобы не становиться изгоями!» — написал Сергей Л.

Часть людей полагает, что поездка российских гимнасток в зону бедствия, которую в ускоренном порядке покидают дипломаты со всего мира, выглядела бы странно.

«Там российское посольство сворачивается и уезжает, какие уж тут гимнастки?» — пишет Сергей К.

Владимир Путин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова © Администрация президента России

«А с кем там в соревновании участвовать? К его началу из Киева уже все разбегутся. Зона бедствия — не место для международных соревнований», — указывает Тамара Ч.

«В результате отмены авиарейсов и отъезда множества дипломатических лиц из украинской столицы нет ничего удивительного в том, что российские спортсменки отказались ехать в это болото. Украинские власти превратили свою страну в настоящего изгоя», — пишет Павел О.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо политики, для российских гимнасток реальную опасность представляют украинские радикалы, которых в данным момент может стать намного больше.

«Ну и правильно. Нечего наших девушек в эту зону боевых действий посылать. Такое ощущение, что Киев пытается делать вид, что якобы ничего не происходит. Знаем мы, как там ничего не происходит. Чиновники валом валят из страны, а улицы постепенно заполоняют радикалы. Нельзя туда российским гражданам ехать, особенно гимнасткам», — считает Лена П.

«Правильно сделали. Недостойна на сегодняшний день эта террористическая страна таких прекрасных гостей, как российские гимнастки», — пишет Lilianna K.

«Принимать участие в спортивных соревнованиях на территории страны, которая осуществляет геноцид жителей Донбасса, — кощунство. Гимнастки поступили правильно — понимают ценность человеческой жизни. Их правильно воспитали», — считает Александр А.

Российская гимнастка Дина Аверина (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Нашлись и те, кто уверены, что организаторам данного Гран-при самим бы стоило задуматься о том, чтобы перенести место его проведения.

«Ой, как, наверное, интересно гран-при без настоящих лидеров мировой гимнастики будет смотреться. Посетители, сдавайте билеты. Эти соревнования не представляют для вас никакого интереса», — обращается Владимир А.

Напомним, 22 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявил РИА Новости о том, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при в связи со сложной политической ситуацией.