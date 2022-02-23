Севастополь, , 11:38 — REGNUM Казаки Севастополя приняли участие в телемосте «Своих не бросаем!», который состоялся 22 февраля в волонтёрском центре «Мы вместе» в Севастополе.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Здесь ведётся активный сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Республик — первая фура в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных граждан, отправилась уже 21 февраля. Активное участие в сборе помощи принимает как бизнес, так и неравнодушные граждане — в пункт приносят продовольствие, одежду, предметы первой необходимости, детские вещи, постельное белье, бытовую технику. Их сортируют и упаковывают добровольцы, чтобы затем отправить нуждающимся людям.

В ходе телемоста севастопольцы поздравили жителей Донбасса с долгожданным событием — признанием республик.

«Рад, что это событие наконец-то свершилось, ждали мы его восемь лет. Но даже когда у многих пропадала надежда, находились те, кто искал силы и шел дальше», — цитирует ТАСС заместителя окружного атамана Севастопольского казачьего округа Алексея Аврамчука.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, в связи с обострением ситуации в зоне разграничения с Украиной руководство ДНР и ЛНР объявило об эвакуации населения на территорию России. Первой беженцев приняла Ростовская область. 21 февраля президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик.