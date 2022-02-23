Колумбус, США, , 11:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Блю Джекетс» голами отметились Патрик Лайне (27-я минут), шведский защитник Адам Боквист (42-я, в большинстве) и Брендан Гонс (48-я). У «Мэйпл Лифс» голы на счету Майкла Бантинга (13-я), Остона Мэттьюса (36-я) и Джейсона Спеццы (58-я, при игре 6×5).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Патрика Лайне (61-я), который таким образом оформил в матче дубль

Российские нападающий и защитник «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков, а также российские форврад и защитник «Торонто» Илья Михеев и Илья Любушкин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 25 февраля в гостях сыграет с клубом «Флорида Пантерз», а «Торонто» в этот же день дома встретится с командой «Миннесота Уайлд».