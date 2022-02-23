Париж, , 11:26 — REGNUM Ранее использованное президентом США Джо Байденом слово «вторжение» является неподходящим для описания того, что в настоящее время происходит на Украине. Об этом 23 февраля заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

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«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации (на Украине — ред.)», — сказал он.

Также Ле Мэр добавил, что Париж намерен следить за тем, какие шаги будут предприняты президентом России Владимиром Путиным.

«Но то, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвернуть сомнению международные соглашения», — отметил глава французского минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко заявил, что когда первый шок от признания Россией независимости Донецкой и Луганский Народных Республик (ДНР и ЛНР) пройдет, украинские силовики могут пойти в наступление.