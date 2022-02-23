Орск, Оренбургская область, 23 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области местный 35-летний житель попался на разбойном нападении в магазине. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Rich Bowen Нож

По данным следствия, гражданин похитил деньги с прилавка торговой точки в размере 1500 рублей. При этом он угрожал продавщице предметом, похожим на нож.

Злоумышленник был пьян и ранее неоднократно судим. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.