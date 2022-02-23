Саратов, , 11:22 — REGNUM Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в течение дня, 23 февраля, на территории Саратовской области. В связи с сильным гололедом региональными метеослужбами объявлено штормовое предупреждение.

Гололед Илья Бесхлебный

В День защитника Отечества ожидается сочетание отложения гололеда диаметром 10 мм и более, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, местами сильный гололед диаметром 20 мм и более.

В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода, вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит 0…+5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в течение недели сохранится неустойчивый характер погоды, связанный со смещением очередного атлантического циклона. Температурный режим будет превышать климатическую норму на пять-восемь градусов.

Читайте также: В Саратовской области ожидается аномально тёплая погода