Барнаул, 23 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 23 февраля за сутки выявлены 3493 новых носителей (на 41 человек меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тестирований тоже уменьшилось — с 14 987 до 13 004 (-1983). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 202 (на 140 за сутки) и 176 255 (на 3119 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных совалось прежним 508 (0 за сутки). Из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 7832 человека, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. По показателю смертности от коронавируса край стабильно входит в ТОП-10 регионов России.

Отмечено увеличение числа госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таковых там 2811 жителей края (+6 за сутки). Кроме этого, 227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-13 за сутки). Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 25 977 зараженных коронавирусом (+806 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 219 290 человек, выздоровели 177 686 человек (+ 5321 за сутки).

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