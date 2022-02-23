Барнаул, , 11:14 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 23 февраля 2022 года вакцинированы 1 337 504 человек (+3862 за сутки). Из общего числа привитых 59 267 жителей региона получили первую прививку (на 1542 меньше, чем сутками ранее).

Вакцина Permkrai.ru

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Число полностью привитых граждан составило 1 191 798 (+4572 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 86 439 ревакцинированных (+832 за последние сутки). Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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