Лондон, , 11:12 — REGNUM Британский криминальный сериал «Острые козырьки» может получить развитие в виде нескольких побочных проектов, действие в которых будет происходить в этой же киновселенной. Об этом рассказал шоураннер сериала Стивен Найт в интервью журналу Entertainment Weekly.

Телесериал «Острые козырьки». Великобритания. 2013 Цитата из т/с «Острые козырьки». Великобритания. 2013

Создатель сериала «Острые козырьки» отметил, что у зрителей сохраняется высокий интерес к этому проекту. Он добавил, что уже вышла видеоигра по мотивам сериала, а также выпускается специальная линия одежды.

Найт добавил, что выход финального шестого сезона сериала не станет завершением франшизы. В ближайшие полтора года создатели сериала рассчитывают снять полнометражный фильм по его мотивам.

«После завершения работы над фильмом мы запустим в работу несколько спин-оффов, которые станут частью этой же вселенной», — подытожил Найт.

Первый сезон сериала «Острые козырьки» был показан на телеканале BBC в 2013 году. Проект продлили на несколько сезонов, он получил британскую телевизионную премию National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».

В январе 2021 года начались съёмки шестого сезона, который должен стать финальным. Премьера назначена на 27 февраля 2022 года.

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