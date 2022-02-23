Владимир, , 11:10 — REGNUM Суд обязал мэрию Владимира привести автомобильные дороги в соответствие с установленными требованиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура проверила дороги на улицах Институтский городок, Гвардейской, мкр Юрьевец — мкр Спасское, мкр Спасское — мкр Мосино и выявила многочисленные нарушения.

На автодороге мкр Спасское — мкр Мосино нет электрического освещения, пешеходных тротуаров и дорожной разметки. Повреждение дорожного покрытия превышает предельно допустимые параметры. На автомобильной дороге мкр Юрьевец — мкр Спасское нет пешеходных тротуаров и стационарного электрического освещения. Не соответствуют требованиям безопасности и дороги на улицах Институтский городок и Гвардейской.

Городской прокурор подал в суд административный иск об обязании городской администрации привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства. Иск был удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу. Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.