Москва, , 11:07 — REGNUM Москва в честь Дня Победы выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы России.

В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер выплат — от 10 до 25 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

Материальную помощь получат 66 тыс. 050 ветеранов-москвичей.

В их числе — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, бывшие узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, и другие граждане.