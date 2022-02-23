Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Прибывший в Ростовскую область гуманитарный груз распределён между пунктами временного размещения беженцев из Донбасса. В ближайшие дни в регион будет доставлено ещё 500 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

40 грузовых автомобилей привезли для мирных граждан ЛНР и ДНР 800 тонн гуманитарной помощи. Это продукты и товары первой необходимости от субъектов России. Ещё 10 машин отправило МЧС России.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, гуманитарный груз стал первым траншем помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. До 28 февраля в Ростовскую область придёт ещё одна колонна гуманитарной помощи с 500 тоннами груза.

В настоящее время в ПВР Ростовской области размещено около 7000 беженцев из Донбасса.