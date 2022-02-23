Зеленодольский район, Татария, , 11:07 — REGNUM В поселке Новониколаевкий Зеленодольского района Татарии ночью 23 февраля загорелся двухэтажный дом. В результате пожара погибли два человека, один пострадавший с сильными ожогами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар Pixabay.com

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 02:10 (мск). Сообщалось о горящем двухэтажном доме по улице Центральная.

К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил строение, передает «Татар-информ». Самостоятельно покинули здание шесть человек. Один мужчина получил ожоги головы, рук и ног. Его доставили в республиканскую клиническую больницу.

Установлено, что второй этаж был жилым, где проживали хозяева дома и еще четверо человек. На первом этаже находились магазин и кафе. После тушения пожара на втором этаже обнаружили тело одного из погибших. Спустя какое-то время было найдено второе тело. Личность погибших устанавливается.

Площадь пожара составила 150 кв. метров. К его ликвидации привлекались 57 человек и 21 единица спецтехники. По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИА REGNUM напоминает, ночью 1 февраля произошел пожар в одноэтажном кирпичном частном двухквартирном доме на улице Дачная города Мамадыш. В жилище были обнаружены тела троих мужчин в возрасте 33 и 35 лет. Возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.

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