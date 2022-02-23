Донецк, , 11:03 — REGNUM Когда первый шок от признания Россией независимости Донецкой и Луганский Народных Республик (ДНР и ЛНР) пройдет, украинские силовики могут пойти в наступление. Такое мнение 23 февраля высказал представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать», — приводит его слова РИА Новости. При этом Тимченко указал на то, что обстрелы республик Донбасса продолжаются.

Кроме того, представитель правящего движения ДНР предположил, что наступление ВСУ начнется, «как только Киев отойдет от того шока», вызванного признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

Также Тимченко отметил, что, по его мнению, украинские власти в этой ситуации надеялись «на какое-то там очередное порицание» их действий в Донбассе, или «на какую-то очередную глубокую озабоченность».

«Но вот он (Киев ред.) получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление», — добавил Тимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что в случае, если для защиты независимости Украины нужно будет ввести новые антироссийские санкции, которые принесут вред и Франции, власти страны пойдут на это.