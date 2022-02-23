История вопроса

На фоне очередного обострения конфликта в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля 2022 года объявили о начале эвакуации жителей Донбасса в Россию. Эвакуация была начата в условиях беспрецедентной концентрации украинских вооруженных формирований на линии фронта в Донбассе и возобновившихся интенсивных обстрелов территорий ДНР и ЛНР. В первую очередь эвакуируются старики, женщины и дети. По предварительным данным, предполагается эвакуировать сотни тысяч граждан ДНР и ЛНР. Основную массу жителей Донбасса разместят в Ростовской области, однако и другие регионы России заявили, что готовы принять граждан ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать помощь донбасским беженцам. Правительству России Путин поручил организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса.