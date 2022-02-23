Донецк, 23 февраля 2022, 11:00 — REGNUM 23 февраля в представительстве ДНР в СЦКК заявили об обстреле Саханки со стороны ВСУ минами калибром 120 мм.
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Кроме того, в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что силовиками Украины около населённого пункта Воздвиженка размещены танки.
«Боевики 95-й ОДШБР разместили 7 танков Т-64 вблизи Воздвиженки и 2 боевые бронированные машины вблизи Майорска», — отмечется в сообщении.
Указывается, что также ВСУ разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 около населённого пункта Новотроицкое.
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