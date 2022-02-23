Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в республике стали 2803 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выявлен за сутки 891 новый случай инфицирования, а общее число носителей достигло 119 214. Госпитализировано в ковидные стационары 73 человека. Таким образом, по данным на 23 февраля, в госпиталях лечатся 862 пациента с COVID-19.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1937 коек: занято — 1339, свободно — 598 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,1%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10 439 человек», — добавили в оперштабе.