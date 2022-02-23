Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В 47 субъектах России подготовлено 656 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса, которые смогут принять более 58 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 23 февраля.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время на территории 12 субъектов России в 230 ПВР размещено более 17 тысяч человек. В Ростовской области на пунктах пропуска продолжают работу два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек, где временно находились более 4 тысяч эвакуированных граждан. В резерве находятся еще три палаточных городка.

За последние сутки шесть поездов доставили более 3,6 тыс. человек в Московскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую и Пензенскую области. Два поезда следуют в Мордовию и Подмосковье, формируются ещё два состава в Самарскую и Кировскую области.

В настоящее время с переселенцами работают более 8,2 тысячи человек и 2 640 единиц техники.