Париж, 23 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В случае, если для защиты независимости Украины нужно будет ввести новые антироссийские санкции, которые принесут вред и Франции, французские власти пойдут на это. Об этом 23 февраля заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон в эфире радиостанции «Франс энтер».

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

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«Если для защиты суверенитета Украины потребуется принятие новых санкций, которые могут причинить ущерб и нам самим, мы это сделаем», — сказал он, добавив, что в Париже не считают возможным военный сценарий решения конфликта на Украине.

При этом Бон отметил, что, по его мнению, в настоящее время возможны все сценарии развития этой ситуации, однако уточнил, что Париж еще не видит признаков «вторжения» на Украину.

В то же время госсекретарь при МИД Франции указал на то, что проект «Северный поток — 2» в настоящее время остановлен и добавил, что эта ситуация, по его словам, может измениться.

«Что касается запасов газа, то их сейчас во Франции и в Европе достаточно, чтобы пережить зиму», — пояснил Бон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что на данный момент у Лондона нет доказательств того, что Россия направила свои войска в Донбасс.