Москва, , 10:49 — REGNUM Штамм коронавируса «Дельтакрон» на настоящий момент в России не обнаружен, для оценки его опасности данных слишком мало, рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Информация о выявлении в Великобритании «Дельтакрона», который является гибридом (в результате «скрещивания» «Дельта» и «Омикрон»), была опубликована рядом СМИ. Черкашина пояснила, что данный вариант коронавируса в РФ не обнаружен.

Специалист предположила, что, скорее всего, свойства гибрида будут определяться мутациями в S-белке, отвечающими за заразность вируса и его способность проникать в клетку. Поэтому «Дельтакрон», вероятнее всего, по своим свойствам будет близок к «Омикрону», передает РИА Новости.

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