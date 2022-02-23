Симферополь, 23 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Убытки от водной блокады Крыма со стороны Украины на полуострове оценили в 150 млрд рублей, сообщил председатель комитета по законодательству парламента региона, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«В процессе рассмотрения иска к Украине из-за водной блокады сумма ущерба будет расти. К иску в ходе его рассмотрения могут присоединиться любые юридические лица, так как убытки от водной блокады понесли фактически все участники экономической деятельности республики», — отметил он.

Отмечается, что в Крыму проделана самая сложная часть работы, чтобы обосновать позицию по привлечению Украины к ответственности. Также доказана вина ответчика.

В августе СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.