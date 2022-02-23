Калуга, , 10:56 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей области с Днём защитника Отечества. Об этом 23 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

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В поздравлении говорится о том, что праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и остается одним из самых почитаемых в народе. Он объединяет всех, кому дорога судьба родной страны, кто желает сохранить ее великой и процветающей державой.

«Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые в трудный час суровых испытаний без колебания вставали на защиту своей родной земли, дома и семьи. Традиции предков свято хранят и развивают новые поколения, потому что помнить свою историю, защищать Отечество, заботиться о своей Родине — святая обязанность каждого россиянина», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат на начало 2021 года в Калужской области насчитывалось 464,8 тыс. мужчин, или 46,4% от общей численности населения региона. Почти три четверти мужчин — горожане (74,7%), 25,3% — проживало в сельской местности. Численность экономически активных мужчин Калужской области в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2021 год составила 273,7 тыс. человек. Из них 96,6% (264,4 тыс. человек) имеют доходное занятие, а 3,4% (9,3 тыс. человек) являются безработными. Мужскими видами деятельности являются сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, транспорт (доля мужчин в этих отраслях от 60 до 80%).

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