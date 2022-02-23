Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM 6 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане в январе 2022 года скончались в изоляторах временного содержания после применения следствием недозволенных методов дознания. Об этом сообщил начальник службы спецпрокуроров генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров.

«На днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия — смерть задержанных», — отметил он в интервью газете «Казахстанская правда».

Уточняется, что при таких обстоятельствах погибли 2 человека в условиях ИВС Алма-Аты, 3 — в Восточно-Казахстанской области, один человек — в Талдыкоргане.

По данным фактам расследования продолжаются.

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года после двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов получили ранения около 1 тыс. человек. По данным генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.