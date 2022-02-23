Москва, , 10:41 — REGNUM Российская автомобилестроительная компании АвтоВАЗ планирует в ближайшее время заключить долгосрочные договоры на поставку дефицитных электронных компонентов, заявил президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко на профсоюзной конференции. Об этом пишет «Российская газета».

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году АвтоВАЗ, как и многие мировые автопроизводители, столкнулся с дефицитом электронных компонентов из-за глобального кризиса полупроводников. Сбои в цепочках поставок приводили к временным приостановкам сборочных линий.

Основным поставщиком электронных компонентов для АвтоВАЗа является немецкая компания Bosch. Ранее в Bosch заявили, что проблемы в цепочке поставок сохранятся до конца 2022 года.

Президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа рассказал, что компании удалось решить проблему с поставками. Для этого автопроизводитель нашёл альтернативных поставщиков, с которыми планирует заключить долгосрочные договоры.

Ожидается, что поставки по новым каналам начнут осуществляться в течение нескольких месяцев. В этом случае к концу весны 2022 года АвтоВАЗ может выйти на бесперебойный режим производства автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ford Motor остановит восемь заводов из-за нехватки чипов